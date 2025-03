Campionato di calcio a 5 Opes Toscana. Fc Lao Pan stravince contro il Manchester Figline Galceti: finisce 8 a 1

Nel girone Castello dell’Imperatore del campionato di calcio a 5 promosso dall’Opes Toscana Calcetto è testa a testa in vetta. I Diavoli dei Balcani travolgono il Chessea Football Club con un netto 8-2, grazie alle doppiette di Qoku e Metaj e ai gol di Mehdihohxa (Klajdi e Adem, il primo autore di una tripletta). Fabbri sigla le uniche due reti per il Chessea. Un successo che consente alla seconda della classe di restare a tre lunghezze di ritardo (con una partita in meno) rispetto alla capolista Autofficina Salva. La prima della classe ottiene un’affermazione ancora più schiacciante, dominando lo Sporting Spurs Fc con un incredibile 14-2. Sorisi è assoluto protagonista con dieci reti, mentre Fortes Lopes e Pascarito contribuiscono alla goleada con una doppietta ciascuno. Per gli Spurs arriva la sola doppietta di Geron. Vittoria senza storia per la Cdp Bacchereto, che supera l’Akatsuki per 5-0 con le reti di Cinatti, Marvataj (doppietta), Pancani e Rapezzi. Grande prova anche per l’Fc Lao Pan, che regola il Manchester Figline Galceti con un netto 8-1. Marotta guida la squadra con un poker, mentre Masserelli e Arapi completano il trionfo con due doppiette. Per il Manchester Figline Galceti c’è l’unica rete di Rosini. L’unico pareggio della settimana arriva tra Black Devils e Red Phenomenal, che chiudono sul 2-2.