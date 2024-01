A rischio l’impresa di Di Felice

Omar Di Felice, impegnato da un mese e mezzo nella traversata antartica con obiettivo Polo Sud: deve percorrere 35 km per raggiungere Thiels Corner, l’unico punto in cui gli aerei che fanno la spola dal Polo Sud hanno la possibilità di fermarsi per i rifornimenti, per "motivi di sicurezza". Una corsa contro il tempo: l’agenzia che sovrintende alle spedizioni antartiche ha dato l’aut aut a Di Felice, che negli ultimi giorni ha dovuto affrontare intense nevicate dovute a un’innalzamento della temperatura, rendendo meno praticabile il percorso. In un messaggio audio sui suoi social, Di Felice spiega che dovrà raggiungere una base entro oggi, tutta l’avventura è a rischio. Da lì, se riuscirà ad arrivare nel tempo richiesto dall’agenzia antartica, verrà trasferito in aereo sul ghiacciaio Leverett e poi raggiungere con le sue forze il Polo.