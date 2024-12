Visita a sorpresa del ct Spalletti all’Eurosuole Forum

Per la Lube è stato un venerdì con una specialissima visita a sorpresa. Nel corso del pomeriggio infatti, mentre il gruppo si stava allenando al palazzetto, si è presentato nientemeno che Luciano Spalletti, il commissario tecnico della nostra nazionale di calcio. Testimonial della Landini Tractors e ospite d’onore al taglio del nastro dello showroom Agricentro Pic ad Ascoli (insieme con il dg biancorosso Cormio cui è legato da un rapporto di amicizia) il commissario tecnico ha espresso il desiderio di vedere il quartier generale biancorosso. Accompagnato dal manager Floriano Bini, ha stretto la mano ai membri dello staff tecnico della Lube e ha salutato i giocatori biancorossi. "Sono molto contento di essere qui – sono state le sue prime parole alla vista dei giganti marchigiani –, per la vostra professionalità e per quello che rappresentate!". Dopo le foto, il capitano Fabio Balaso ha regalato al ct una maglia personalizzata della Lube con il numero 1 e la scritta Spalletti.