Scherma. Scatenato il Circolo forlivese. Alla ribalta Balelli e le Allieve

Come ogni anno, in questo periodo, Ravenna ha ospitato la prima prova nazionale per le categorie Maschietti e Bambine, poi Giovanissimi, Ragazzi e Allievi, insomma tutte le annate sotto i 14 anni, e per il Circolo Schermistico Forlivese sono arrivati ottimi risultati.

Negli Allievi ha brillato Lorenzo Balelli. Accreditato del primo posto nel seeding su 232 concorrenti, il forlivese ha chiuso secondo la fase a gironi dietro al ravennate Pietro Agostini e dopo la lunga trafila degli scontri diretti è arrivato nei quarti dove ha battuto 15-11 il reggiano Emanuele Spaggiari, perdendo 15-13, però in semifinale con il milanese Filippo Corna, in seguiro vincitore. Molto brava inoltre la cesenate Anita Casacci (classe 2014), 7ª nella categoria Bambine alla sua prima esperienza a livello nazionale. Nella stessa categoria bene anche 20ª Anita Gentili, 23ª Gaia La Biunda.

Buon successo di squadra tra i Maschietti: Giulio Gentilini si è piazzato 9º, sconfitto 10-4 nei sedicesimi dal pavese Filippo Rustioni, poi vincitore. Buon 17° Leonardo Bagattoni. Positiva inoltre la prova di Ettore Gentilini, 17º nella categoria Ragazzi. mentre nei Giovanissimi il migliore del circolo forlivese è stato Filippo Reseda Arfelli (32º). Inoltre Alessandro D’Angelantonio ha partecipato alla prova regionale integrata in cui ha tirato di scherma sulla sedia a rotelle.

Negli stessi giorni Asia Vitali e Mariachiara Testa, sempre deòl Circolo Schermistico Forlivese hanno partecipato in Spagna, a Burgos, alla prova di Coppa del Mondo Under20. Molto brava Asia Vitali nel girone di qualificazione: 5 vittorie e 1 sconfitta per lei, ottenendo la 20ª testa di serie nel tabellone ad eliminazione diretta. Nei sedicesimi, però la sua corsa è stata interrotta (ko 15-11) dall’ucraina Maria Maksymenko, che poi ha vinto la gara. La Vitali, alla fine, ha chiuso 23ª. Invece 59ª Maria Chiara Testa, battuta 15-9 dalla polacca Liliana Porwol al terzo turno.

In precedenza, Fabrizio Di Marco era stato impegnato in azzurro nel Circuito europeo Under23 in Lussemburgo. Perso un unico assalto nella fase a gironi, nel tabellone a eliminazione diretta dopo aver battuto 15-7 lo svizzero Berger e 15-8 il tedesco Dergay, ha perso 15-14 negli ottavi dall’altro azzurro Paganelli. Alla fine lo schermidore forlivese ha ottenuto un più che soddisfacente 11º posto.

Infine a Piacenza, nel Campionato regionale a squadre con tutte le società emiliano-romagnole in pedana, il Circolo Schermistico Forlivese ha schierato quattro formazioni (due nella spada maschile e due in quella femminile), con grandi soddisfazioni. La maggiore tra le ragazze: infatti Forlì1 con Alice Franchini, Mariachiara Testa, Asia Vitali, Anita Sgubbi e Elissa Chraim ha ottenuto il titolo di regionale. Testa di serie numero 2, la squadra forlivese ha passato un turno per bye, poi ha travolto 45-20 l’Accademia della Spada Rubicone, quindi con una sola stoccata di differenza (45-44) ha piegato la Società Schermistica Lughese e in finale ha battuto 45-40 il favorito Circolo Ravennate della Spada. Molto buona la prestazione anche di Forlì2 composta da Greta Versari, Chiara Castagnoli, Francesca Morosi e Zakyia Chraim, giunta 4ª perdendo in semifinale col Circolo Ravenna 45-37 e per il 3º posto con Lugo 45-41.

In evidenza anche le due squadre maschili: Forlì1 con Filippo Bassi, Leonardo Cortini, Riccardo Cappelletti e Grabriele Samorì ha conquistato la seconda posizione, battuta ’ultimo atto di una sola stoccata, 45-44 dal Circolo Ravennate. Forlì aveva superatoa 45-31 la seconda squadra bizantina, poi 45-44 l’Accademia della Spada Rubicone e in semifinale 45-37 la Lughese. Invece Forlì2 composta da Adriano Rocco, Matteo Maddalena e Nicolò Ceccaroni, 5ª dopo la fase a gironi, alla fine si è piazzata 9ª.Ugo Bentivogl

Ugo Bentivogli