Padel, le sfide maschili e femminili sui nuovi campi indoor. Oltre 80 atleti al Padre Dionisio Sporting Club. Trionfano Pippi-Bigini e Roggero-Burani

Ultimo appuntamento agonistico dell’anno firmato SpeziaPadel, al Padre Dionisio Sporting Club, che ha visto protagonisti 60 atleti e 22 atlete, provenienti da Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, a contendersi un montepremi di 500 euro messo in palio dal centro sportivo sui colli spezzini. Sul più alto gradino del podio le coppie Pippi-Bigini (maschile) e Roggero-Burani (femminile). Con la direzione del giudice arbitro Antonella Finazzi e da Claudia Sorrentino, si gioca sui nuovi campi di padel indoor di via dei Colli con tre tabelloni nel maschile e due tabelloni nel femminile. Si aggiudicano il segmento di quarta categoria la neocoppia emergente Recchia-Sarti Taddei, affacciate al padel agonistico solo da qualche mese, a raccogliere il primo importante risultato ufficiale. Nel tabellone di terza categoria, vittoria per la coppia Venturotti-Mencarelli, che prevale in tre set nell’altalenante match contro la coppia Malaspina-Poletto (6-3, 0-6, 6-1).

Tabellone femminile top di assoluto prestigio con 12 coppie di valore ai nastri di partenza. Le semifinali vedono trionfare Iezza-Guglielmi su Storari-Buscaglia, dopo una partenza difficile poi risolta in un doppio 7-6 6-1. Seconda semifinale con le fortissime Roggero-Burani, che piegano la coppia genovese Salerno-Previati Partita con un netto 6-4 6-2: ottimo il livello di gioco espresso con le toscane Tiziana Iezza e Valentina Guglielmi a cedere. Poi, il tabellone maschile: nelle semifinali si sfidano Blasco-Celi e Vagaggini-Pessi, però non c’è nulla da fare per la seconda, la coppia ligure, che lascia il campo con il parziale di 6-2 6-3. Seconda semifinale tra Pippi-Bigini e Savoldi-Cafferata, finita al terzo set, con i primi che, dopo aver perso il primo set 6-3, vincono gli altri due con un netto 6-2 6-2. Finale maschile da capogiro, Pippi-Bigini contro Blasco-Celi: primo set a favore di Pippi-Bigini per 6-4, poi secondo vinto da Blasco-Celi per 6-2, con terzo set da cardiopalma, con la coppia Blasco-Celi avanti 5-1 e con il servizio a cadere al tie-break 7-6. "Grazie a tutti per la partecipazione, allo staff, ai giocatori e a chi è venuto a vedere la manifestazione – dichiara Stefano Sommovigo dello Speziapadel – Ci vediamo nel 2025 con un’altra importante stagione ricca di tornei".

Marco Magi