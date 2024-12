Ultimo turno in regular season. Varese all’assalto del terzo posto: basta un successo su Appiano per superare Feltre

Si chiude oggi la regular season di IhL con Varese che va all’attacco del terzo posto. Alle 19.30 i Mastini ospitano l’ostico Appiano al PalAlbani: bastano due punti per il sorpasso a Feltre sul gradino più basso del podio. Nell’ultimo turno, infatti, i veneti sono caduti a Dobbiaco, mentre i gialloneri hanno superato 3-2 Pergine in trasferta, in quella che è stata una piccola rivincita della finale Scudetto 2023/24, riaprendo i giochi per la posizione. L’Mvp di serata è stato il solito Borghi, autore di un assist e di due gol, tra cui quello decisivo a pochi secondi dalla fine. Per Varese è la tredicesima vittoria nelle ultime quattordici gare e un ulteriore successo odierno contro Appiano permetterebbe ai lombardi di entrare nel Master Round (composto dalle prime sei squadre del girone unico e al via dal 2 gennaio) come terza classificata e con 17 punti bonus, a poca distanza da Aosta e dal Caldaro capolista. L’ultimo match del 2024 sarà utile anche per stabilire gli accoppiamenti delle Final Four di Coppa Italia, che si terranno proprio a Varese ad inizio febbraio: in caso di terzo posto i padroni di casa sfideranno Aosta in semifinale, se invece arriveranno quarti ci sarà un nuovo scontro con Caldaro. Situazione molto meno felice, invece, per Como, sempre fermo all’ultimo posto. Dopo l’ennesimo ko (7-3 contro Appiano venerdì) i lariani oggi affrontano Fassa alle 20.45 con l’obiettivo di incamerare punti salvezza contro quella che, anche nella seconda fase-Qualification Round, sarà un’avversaria diretta nella lotta per non retrocedere.Alessandro Stella