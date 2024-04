Abbadini lancia subito l’Italia. Europei, la squadra va in finale

Pronti, partenza, via. Ed è subito Italia con Yumin Abbadini sul podio del completo individuale e la squadra azzurra qualificata per la finale. I riflettori si sono accesi a Rimini, casa della ginnastica artistica europea per le prossime due settimane: ieri sono iniziati i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschile sui tappeti della Fiera, con 37 Federazioni nella prima giornata di gare seniores per ottenere le qualificazioni alle finali a squadre di domenica, ma anche per il titolo individuale All Around, prima medaglia assegnata.

Nei padiglioni di via Emilia non si combatte però soltanto per il podio europeo, in palio anche la qualificazione alle Olimpiadi della prossima estate a Parigi. L’Italia ha già il pass e gareggia solo, si fa per dire, per aggiungere altre medaglie.

Una responsabilità pesante quella dei ginnasti azzurri che devono difendere il trionfo dello scorso anno in Turchia e per farlo al meglio il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha convocato i campioni in carica Yumin Abbadini, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Lorenzo Casali e Mario Macchiati. Con il quintetto Fgi sulla pedana è sceso anche Salvatore Maresca che ha gareggiato per il titolo All Around.

Il turno dell’Italia è scoccato intorno alle 17.45 di ieri, nella terza ed ultima suddivisione. Insieme ai nostri atleti sono saliti in pedana i ginnasti di Israele, Turchia, Spagna, Germania, Portogallo, Gran Bretagna, Svizzera e Irlanda. A rompere il ghiaccio tra le fila tricolori è toccato a Macchiati che ha iniziato la serie di esercizi che nel finale hanno portato la tanto attesa qualifica alle finali di specialità con Abbadini alla sbarra, Macchiati alle parallele e Maresca agli Anelli. I trionfi di giornata non sono tutti qui, nell’individuale All Around trionfa sempre Abbadini che scalza la concorrenza del britannico Jake Jarman e conquista la medaglia di bronzo.

"Oggi la squadra si è comportata bene, anche se abbiamo iniziato con un po’ di ansia di troppo – spiega capitan Marco Lodadio nel post gara –. Dovevamo entrare in un clima gara difficile, ma ora ci rimbocchiamo le maniche per la finale a squadre e poi si vedrà tutto quello che c’è da sistemare in vista di Parigi".

Oltre ad alcune sbavature iniziali il team italiano ha saputo nel complesso portare a casa comunque un duplice trionfo: il quinto posto nella classifica generale ha permesso all’Italia di qualificarsi per le finali e continuare a sognare e la medaglia di bronzo conquistata da Yumin Abbadini nell’individuale.