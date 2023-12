Addio a Briani, dirigente illuminato

Addio a uno dei padri della pallavolo italiana. Si è spento a 93 anni Gianfranco Briani, fondatore del progetto ‘Minivolley’. Fiorentino di nascita, è stato segretario generale federale in due occasioni dal 1961 al 1989 e dal 1995 al 1997. Nel 1978 fu tra gli organizzatori dei Campionati mondiali in Italia che hanno fatto diventare definitivamente la pallavolo uno sport nazional-popolare. Briani aveva gettato le basi che portarono ai successi della nazionale maggiore maschile degli anni ‘90 (‘generazione di fenomeni’) a partire dalla vittoria dell’Europeo del 1989, quindi dei Mondiali del 1990, 1994 e 1998. La Federazione ha indetto un minuto di silenzio in occasione di tutte le gare dei campionati di Serie A da ieri a martedì. I funerali mercoledì 27 dicembre alle 15, a Roma, alla Parrocchia di San Luigi Gonzaga (via di Villa Emiliani, 15).