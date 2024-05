Adusa va all’Agazzanese. Il Brescello punta Iaquinta

È tra le più attive sul mercato: la Correggese vuole essere protagonista nella prossima Eccellenza puntando in alto e riparte dalla conferma di Luca Leonardi, bomber del ’95 autore di 20 gol nella stagione appena conclusa. Le ambizioni dei biancorossi puntano a rinforzare il reparto: sul taccuino della società c’è anche il nome di Milos Malivojevic, che proprio oggi compie 31 anni. Malivojevic è reduce dal campionato vinto col Cittadella Vis Modena, e su di lui ci sono anche Nibbiano e Borgo San Donnino. C’era interesse anche per Jonathan Adusa (2001) della Vianese: l’attaccante autore di 26 gol nell’ultima Promozione, però, ha scelto ufficialmente l’Agazzanese. Il Brescello/Piccardo punta Giuseppe Iaquinta: figlio di Vincenzo, ex campione del mondo, il classe 2000 nell’ultima stagione ha giocato nel Sant’Angelo in D.

In Promozione tris di innesti per il Castellarano: spicca l’arrivo di Matteo Ferrari, classe ’93 e storico giocatore (esterno destro molto veloce) dello Sporting Scandiano che cambia così casacca. Presi anche il centrocampista del 2003 Davide Cipolli (dall’Atletic Cdr Mutina), e il portiere del 2002 Gianluca Brevini (dal Baiso/Secchia). Vanno al Ganaceto: l’attaccante Luigi Feninno (classe 1995) e il difensore Alessandro Morselli (2002).

La Riese potrebbe riprendere Agyemang Owusu, mediano dell’89’ che ora è alla Sammartinese. Il Fiorano cambia in porta: preso Alex D’Arca (’97) che ritorna dopo aver fatto le giovanili proprio a Fiorano, mentre non rimarrà il reggiano Giovanni Briglia (’99), ora sul mercato. Poi la Prima categoria: la Povigliese ha preso Antonio Panaro, trequartista del 2001 ex Quattro Castella, Alessandro Taglia, regista del ’98 ex Daino, ed Enrico Bonini, portiere del 2001 ex Boretto. Il Team Traversetolo pesca nel reggiano: arrivano i difensori Davide Grendene (2001) e Marco Capanni (2002) dal Quattro Castella, e il centrocampista Mattia Serra (’91) dal Carpineti. La Rubierese ha chiuso per un nuovo attaccante: è Andrea Vezzani, classe 2003 ex Vezzano e Virtus Libertas. Pioggia di novità anche in Seconda. Il Santos potrà contare sui gol di bomber Andrea Gallinari, classe ’99 in arrivo dall’Atletico Bibbiano Canossa. Ritorna Gabriele Chieli, difensore del 2004 che era al Quattro Castella, mentre resta la punta del ’90 Luca Loforese. Appena retrocesso dalla Prima, punta sulla continuità il Celtic Cavriago con la conferma di mister Luisito Reggiani. A Cavriago potrebbe arrivare Giuseppe Riella, bomber del ’94 in uscita dalla Casalgrandese. Importante ritorno al Novellara: è quello dell’attaccante 33enne Giuseppe Carvisiglia (era alla FalkGalileo). Due conferme al Real Casina: restano Gabriel Cortese (ala mancina del 2005) e Andrea Benvenuti (centrocampista del 2006).

g.m.