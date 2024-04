Aglianese, che figuraccia a Certaldo. Di Leo completa una rimonta pazzesca

CERTALDO

3

AGLIANESE

2

CERTALDO: Bruni, Gucci, Nunziati, Orsucci (1’ st Bernardini), Bassano, Razzanelli (10’ st Akammadu), Bouhamed, Zanaj (28’ st Becucci), Bifini (10’ st Pagliai), Gozzerini, Barducci (16’ st Di Leo). A disp. Cusin, Martini, Vanni T., Fontanelli. All. Ramerini.

AGLIANESE: Valentini, Iacoponi, Fontana (24’ st D’Ancona), Pupeschi, Perugi, Remedi (30’ st Silvestro), Mascari (24’ st Della Pietra), Marino, Grilli, Poli, Maloku. A disp. Moretti, Delle Donne, Capuana, Borrelli, Vanni G., Zumpano. All. Baiano.

Arbirtro: Moretti di Cesena.

Marcatori: 27’ e 14’ st Mascari, 29’ st Gozzerini, 41’ st Iacoponi (aut.), 48’ st Di Leo.

NOTE: espulsi Martini, Zumpano e Poli.

Ammoniti: Orsucci, Nunziati, Bernardini, Di Leo, Gozzerini, Fontana, Marino.

Anche se ormai non ci sono più obiettivi, onorare il campionato è quanto meno doveroso ed era anche ciò che aveva chiesto Francesco Baiano ai suoi ragazzi alla vigilia della partita. Anche perché poi, se si scende in campo senza il giusto atteggiamento, si possono fare anche delle figuracce. Quanto successo al Comunale di Certaldo rientra senza dubbio definito in questa categoria e conoscendo l’allenatore neroverde le sensazioni saranno state tutt’altro che positive. Nel trentatreesimo turno di campionato l’Aglianese è caduta sul campo del Certaldo per 3-2, dopo essere stata in vantaggio di due gol.

È vero che le motivazioni potevano fare la differenza, e in questo caso i viola ne avevano molte considerando che sono in piena zona rossa, ma è altrettanto vero che una formazione come quella neroverde dovrebbe avere la forza e la lucidità per gestire due reti di margine. A complicare le cose ci si è indubbiamente messa l’espulsione rimediata ingenuamente da Poli, che ha lasciato la propria squadra in inferiorità numerica per mezz’ora abbondante. Quella rimediata dall’Aglianese è la seconda sconfitta di fila e soprattutto la sesta nelle ultime otto partite, con Perugi e compagni che negli ultimi due mesi hanno raggranellato appena quattro punti. La vittoria consente invece al Certaldo di restare aggrappato al treno playout, coi fiorentini che si giocheranno l’intera stagione negli ultimi novanta minuti di campionato.

La cronaca. A cominciare col piede giusto è stata l’Aglianese, che prima ha colpito un palo con Marino e poi ha siglato il vantaggio con una precisa incornata di Mascari, ben assistito da capitan Perugi. Nella prima frazione non c’è altro da segnalare, se non brutto gesto di Zumpano che rifila un pugno ad un avversario e guadagna anzitempo la via degli spogliatoi prima dell’intervallo. Al rientro in campo l’Aglianese si complica, nuovamente, la vita da sola con il cartellino rosso rimediato da Poli, ma ha comunque la forza di siglare lo 0-2 ancora grazie a Mascari, stavolta imbeccato da un preciso passaggio di Marino.

Quando tutto sembra mettersi per il meglio per Baiano e i suoi ragazzi, comincia a farsi sentire l’uomo in meno e l’Aglianese crolla letteralmente sotto i colpi del Certaldo. I viola prima riaprono il match con Gozzerini, sfruttando un errore clamoroso di Valentini, poi fanno il 2-2 con un’autorete di Iacoponi ad una manciata di minuti dalla fine del match. Lo psicodramma si completa in pieno recupero, quando Di Leo sigla il gol del sorpasso mandando nel baratro l’Aglianese, costretta a leccarsi le ferite per una sconfitta brutta che conferma il pessimo trend con cui i neroverdi stanno chiudendo una stagione dal bilancio sicuramente non positivo.

Michele Flori