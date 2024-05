"Aglianese-Forlì: ultima di campionato con incognite sul futuro del club"

L’Aglianese gioca domani l’ultima di campionato contro il Forlì con inizio alle ore 15 allo stadio comunale Bellucci. La partita non ha nulla da offrire in termini di classifica all’Aglianese che è già salva da qualche giornata e occupa la decima posizione con 41 punti. Resta però la necessità per i neroverdi di congedarsi bene dal proprio pubblico e dal proprio campo visto che la squadra di Baiano viene da due sconfitte consecutive con il Progresso in casa e con il Certaldo fuori. Non sarà facile per i giocatori trovare le motivazioni giuste in un contesto in cui si rincorrono le voci sul futuro dell’Aglianese, sul destino del suo titolo sportivo, sulla possibilità che ancora ad Agliana si giochi la serie D e perfino sulla denominazione sociale del club. Le voci sono così tante e rumorose che il sindaco di Agliana ha sentito il bisogno di intervenire con una dichiarazione in cui chiede che, qualsiasi processo venga intrapreso, "si garantisca il prosieguo dell’Aglianese con il medesimo nome" perché "l’Aglianese è un patrimonio della città e deve rimanere ad Agliana". Una volta concluso il campionato si attendono delle parole chiarificatrici da parte della dirigenza della società neroverde.

Intanto però Perugi e compagni cercheranno di concludere al meglio un campionato da tanti e contradditori volti. La gara ha un qualche significato residuo per il Forlì a cui la matematica offre ancora una possibilità di raggiungere la zona playoff.

Giacomo Bini