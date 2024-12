Al giro di boa. L’andata si chiude con 5 vittorie e 7 ko

Si è chiuso nel peggiore dei modi il girone di andata. Il bottino dei biancorossi, al giro di boa, è piuttosto magro: 22 punti, poco più di uno a partita. Appena cinque le vittorie, sette i pareggi e altrettante le sconfitte. Sono solo otto i punti conquistati lontano da casa, con la vittoria di Ascoli (che resta l’unica del girone di andata), poi cinque pareggi e quattro sconfitte. Tante le reti subite, 16, a fronte di 11 gol segnati. Un po’ meglio il trend casalingo, con il Perugia che, con le sfide del Curi, si piazza al nono posto in classifica nella parziale graduatoria. Quattro le vittorie conquistate a Pian di Massiano, due i pareggi e tre le sconfitte (nove gare, in trasferta sono dieci, e 14 punti in cascina). Positiva la differenza reti, in questo caso, con tredici reti realizzate e nove quelle incassate. Domenica, con la Pianese, si gioca la prima di ritorno e poi ci sarà la sosta natalizia.