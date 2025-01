Al "paolo rossi». Lavori al campo sintetico: "Ringraziamo il Comune»

Al via i lavori a Pian di Massiano. Nel mirino il campo sintetico del centro sportivo "Paolo Rossi" che sarà messo a nuovo per mettere nelle migliori condizioni i ragazzi del settore giovanile. Verrà installato un nuovo manto sintetico di ultima generazione in tutto e per tutto fedele alle caratteristiche delle superfici naturali. L’opera verrà realizzata in collaborazione con l’ammnistrazione comunale. "Questo progetto – ha dichiarato il presidente biancorosso Javier Faroni – a quattro mesi dall’inizio della nuova gestione, è possibile grazie al supporto incondizionato del Comune di Perugia, in particolare della sindaca Vittoria Ferdinandi e dell’assessore allo Sport Pierluigi Vossi, che hanno compreso il nostro progetto del settore giovanile e stanno sostenendo con questa nuova iniziativa uno dei pilastri più importanti del Perugia Calcio".