Al via il Masters Tournament. Tutti a caccia della giacca verde. Rahm punta il bis

Oggi ad Augusta in Georgia prende il via il primo major della stagione del golf: il Masters Tournament. Si gioca per 88ma volta sul percorso dell’Augusta National. Proprio la sede, invariata sin dall’edizione d’esordio, rende questo torneo dello Slam affascinante. Il contesto è straordinario grazie alle 18 buche saliscendi nel giardino del privatissimo percorso voluto da Bobby Jones. In campo i 50 migliori giocatori al mondo. Lo spagnolo Jon Rahm difende il titolo ma anche l’onore dei giocatori del LIV Tour. Ben 13 i rappresentanti della superlega araba, molti tra i quali con già una "Giacca Verde" nell’armadietto: Sergio Garcia, Charl Schwartzel, Bubba Watson, Patrick Reed, Dustin Johnson, Phil Mickelson e Brooks Koepka, che non ha mai vinto il torneo ma ha un gran feeling con i major. Parte con i favori del pronostico Scottie Scheffler, numero uno al mondo e già vincitore ad Augusta nel 2022. L’americano è in gran forma con ben 2 vittorie e 5 top ten nelle prime 8 apparizioni della stagione. Prova a insidiarne la leadership mondiale Rory McIlroy, vincitore degli altri tornei dello Slam ma privo di vittorie nel major georgiano. L’uomo più atteso è Tiger Woods, già vincitore in 5 occasioni, che, seppur difficilmente può ambire alla vittoria, prova a scrivere un nuovo record superando per la 24ma volta consecutiva il taglio. 20 i debuttanti al via tra i quali l’americano Wyndham Clark, numero 4 mondiale e vincitore, lo scorso giugno, dello US Open, Nicolai Hojgaard e Ludvig Aberg.