"All Blacks Contestano Decisioni Arbitro: Barnes Si Ritira Dopo Minacce di Morte"

Mentre il Sudafrica viene festeggiato in patria per la vittoria nella Coppa del Mondo, la Nuova Zelanda segnala alla federazione mondiale una serie di decisioni dell’arbitro inglese Wayne Barnes nella finale. Gli All Blacks contestano in particolare l’espulsione del capitano Cane che li ha lasciati in inferiorità numerica già prima dell’intervallo. Intanto l’arbitro Barnes ha deciso di ritirarsi: "è arrivato il momento delle pensione". Sono arrivate anche minacce di morte per lui e la moglie sul web.