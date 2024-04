Alle 9 Crippa punta al record italiano nella 10 chilometri di marcia: tutti gli azzurri in gara. Jacobs debutta coi big, Furlani salta tra i grandi

Comincia il galà della velocità. E gli invitati, sono tutti giganti dell’atletica, compreso il nostro Marcell Jacobs, che oggi alle 21,30 (ora italiana) farà segnare il suo debutto stagionale nei 100 metri. A Jacksonville, in Florida, il campione olimpico e continentale se la vedrà con avversari di primissimo piano come lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse e il giapponese Hakim Sani Brown, a 230 giorni dall’ultima gara disputata a Zagabria lo scorso settembre.

Ma in generale sarà un sabato di grande atletica con tanti azzurri in gara, a tre mesi dalle Olimpiadi di Parigi, quattro assi dell’atletica azzurra saranno impegnati in gare che serviranno soprattutto per testare i lavoro svolto durante l’inverno.

Si parte dalla Seconda tappa in Cina della Wanda Diamond League, a Suzhou. Dalle 13.39 il diciannovenne Mattia Furlani, talento azzurro del salto in lungo, medaglia d’argento ai Mondiali indoor, ritroverà il giamaicano bronzo iridato al coperto Carey McLeod oltre a due ex campioni mondiali, l’altro ‘jam’ Tajay Gayle e il cinese Wang Jianan. Diretta dalle 13 alle 15 su RaiSport.

Appuntamento su strada invece per Yeman Crippa nei 10 chilometri di Herzogenaurach, in Germania, alle 9 di mattina. Il campione europeo dei 10mila metri va all’assalto di un record italiano che ancora gli manca, dopo aver collezionato i primati di 3mila, 5mila, 10mila, 5 km su strada, mezza e maratona, ultimo in ordine cronologico con 2h06:06 arrivato il 18 febbraio a Siviglia. Crippa è reduce da un mese di allenamento in altura a Ifrane sull’Atlante.

Mezzofondo in scena a Milano: esordio stagionale in pista di Nadia Battocletti (ore 19.10) nei 1.500 metri, una distanza in cui punta a qualificarsi per le Olimpiadi (a settembre fece 4:03.34 a Padova).

Impegnati oggi sui 1000 metri Catalin Tecuceanu, quarto negli 800 ai Mondiali indoor dopo aver migliorato il record italiano al coperto, e Pietro Arese nei 5000 metri. L’appuntamento è dalle 18,20 alla Eset Walk and Middle Distance Night, all’Arena Civica Gianni Brera.

Tornando alla Diamond League in Cina, sui 100 nuovo duello fra gli statunitensi Christian Coleman e Fred Kerley: sabato scorso l’aveva spuntata Coleman. Per la squadra italiana di velocità inizia oggi a Miami un collegiale di cinque giorni finalizzato al completamento della preparazione svoltasi allo stadio dei Marmi in vista dei Campionati mondiali di staffette di Nassau che sarà anche qualificazione per le Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri il 2 maggio voleranno per la capitale delle Bahamas. Nel fine settimana si aggregheranno alla nazionale anche Jacobs e Filippo Tortu.