Allegri vince anche all’ippodromo: il suo Fly by Fly primo alle Capannelle

Il weekend di Max Allegri è da incorniciare. Prima la vittoria sul campo contro il Cagliari, che ha confermato la Juventus come prima rivale dell’Inter nella volata scudetto. Poi il successo del cavallo della sua scuderia che vince all’Ippodromo Capannelle: Fly By Fly, montato da Mario Sanna (in rigorosa giubba amaranto, il colore del Livorno) ha conquistato il Premio De Giovine, maiden per i due anni sui 1800 metri.

Allegri è appassionato di cavalli fin da bambino, quando andava all’ippodromo di Livorno, oggi chiuso. Dal mondo dell’ippica ha rubato l’espressione ’corto muso’ con cui si identificano le vittorie di misura. Con alcuni amici ha creato una scuderia di galoppo, la Alma Racing, che aveva già ottenuto risultati prestigiosi con Estrosa nel Regina Elena, nelle Oaks ed anche in Francia nel Prix Chloè. Stavolta è toccato a Fly By Fly andare a bersaglio nel Premio De Giovine al termine di una corsa vinta di una lunghezza su Grand Profit e Messika dal cavallo montato da Mario Sanna e allenato da Stefano Botti.

Ormai i cavalli della scuderia Alma (iniziali di cognome e nome dell’allenatore toscano) sono una realtà consolidata nel panorama ippico nazionale.