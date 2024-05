Amatori eliminata. Lodi non ripete il miracolo, Forte va in finale

L’impresa compiuta in Toscana non ha avuto seguito. Lodi si è arresa con un netto 0-3 a Forte dei Marmi nella gara-4 delle semifinali di Serie A, dicendo addio al sogno Scudetto. Ai giallorossi non è bastato nemmeno il solito caloroso e incessante tifo del pubblico di casa: dopo il ko a sorpresa in gara-3 Forte ha rimesso subito le cose in chiaro e ha chiuso senza affanni il discorso qualificazione. L’inizio di partita, come accaduto in tutta la serie, ha visto i lombardi più attivi. Almeno 6 le occasioni nitide costruite ma tutte fermate dal solito Gnata, l’insuperabile portiere degli ospiti. Il gol del vantaggio dei toscani, arrivato grazie al diagonale di Torner a fine primo tempo, che ha messo una pietra sopra le speranze di rimonta dell’Amatori. I ragazzi di coach Bresciani sono infatti rientrati nella ripresa senza grosse energie e Forte ha trovato facilmente altre due reti con Gil e Rossi. I rossoblù, assoluti dominatori della stagione, volano così in finale per la nona volta negli ultimi dieci anni e affrontano Trissino. Lodi invece chiude l’annata sportiva senza titoli, ma con un bilancio piuttosto positivo. Il quinto posto nella regular season di Serie A1 è stato migliorato con l’approdo alle semifinali playoff, giocate senza paura contro un avversario più quotato. Oltre a questo traguardo e alle semifinali di Coppa Italia (altro ko per mano di Forte) a dare maggiore valore alla stagione dell’Amatori c’è stato il ritorno, dopo quattro anni dall’ultima volta, tra le migliori otto squadre di Champions League. "Ci dispiace essere arrivati un po’ stanchi a questa ultima gara, ma siamo orgogliosi del percorso fatto - ha spiegato il capocannoniere stagionale di Lodi, Alessandro Faccin- ora lavoreremo per migliorare ulteriormente e cercare di tornare a vincere presto". Le basi per essere protagonisti ci sono, ma il divario da Forte e Trissino è evidente: da vedere se la società si muoverà in tal senso sul mercato estivo.