"Analisi prestazioni giocatori: Varnado il migliore, Willis delude, Brienza combatte ma non basta"

Moore 6: si riabilita nel terzo quarto dopo un primo tempo decisamente sotto tono ma nel momento dello scatto d’orgoglio di Pistoia lui c’è.

Willis 5: non riesce ad entrare nella serie neppure nell’ultima gara quella da dentro o fuori. Gli avversari lo francobollano ma è normale, lui non riesce ad uscire dalla gabbia.

Varnado 7: senza alcun dubbio il migliore dei biancorossi. Presente in difesa e preciso in attacco e punto di riferimento nei momenti importanti della partita. Jordon ha giocato una partita di livello.

Wheatle 6: mette fisico e quantità a disposizione della squadra, di fronte ha clienti decisamente troppo più forti ma Carl ci prova fino alla fine.

Ogbeide 5: per Derek non è stata una grande serie, anzi, diciamo pure che non ha rispecchiato quanto fatto durante tutta la stagione. E’ vero che c’era un certo Bilan, ma poteva e doveva fare di più.

Hawkins 6,5: un impatto importante sulla gara sia in termini di intensità che di qualità. E’ tra i pochi che nel primo tempo vede il canestro e che mette un po’ di sana rabbia agonistica sotto le plance.

Della Rosa 6: il capitano entra e come sempre spinge la squadra, dà carica, grinta, carattere perché da pistoiese doc non vuole assolutamente mollare soprattutto di fronte ai suoi tifosi.

Saccaggi 6: Sacca mette una rabbia in campo fuori dal comune, non voleva abbandonare la serie ma soprattutto voleva regalare un’altra soddisfazione al popolo biancorosso.

Del Chiaro e Cemmi sv.

Brienza 7: ci ha provato in tutti i modi a rendere difficile la vita a Brescia ma nonostante durante la stagione abbia fatto diverse magie, ancora non è attrezzato per i miracoli.