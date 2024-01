Ancora Super Bagozza. Show a Simonhohe nel gigante parallelo

Daniele Bagozza è ancora sul gradino più alto del podio e dopo gli slalom di Davos e Pamporovo vince anche il gigante parallelo di Simonhöhe, in Austria. Il terzo acuto stagionale, quinto in carriera, dell’altoatesino delle Fiamme Oro è giunto al termine del confronto con il veterano padrone di casa Benjamin Karl, nel giorno che ha regalato il primo podio della carriera anche ad Elisa Caffont (Centro Sportivo Esercito), terza nella sfida femminile firmata da Sabine Schoeffmann. Sul tracciato austriaco, sono stati sei gli azzurri capaci di entrare nel tabellone principale, con Mirko Felicetti ottavo superato da Karl nei quarti dopo aver avuto la meglio su Bormolini (decimo) nel primo turno; ottavi fatali anche per Aaron March (13esimo) ed Edwin Coratti (15esimo).