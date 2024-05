Andrea Guidotti. "E’ stato magnifico. Ma è solo l’inizio»

Andrea Guidotti è stato l’allenatore storico della Dorica Ancona in serie A élite. Poi le difficoltà del club, l’accordo con il Cus Ancona e infine quello con la Pb76 Chiaravalle che ha guidato negli ultimi tre anni fino alla promozione in A gold. Andrea Guidotti, che stagione è stata? "Un campionato magnifico, un percorso esaltante. Sono a Chiaravalle da tre anni, nel primo abbiamo raggiunto una salvezza storica, l’anno scorso siamo stati promossi in A silver e quest’anno in A gold. A inizio campionato nessuno avrebbe puntato su di noi. Ringrazio la società, a cominciare dal presidente Maltoni allo staff medico Centrocara di Battisti e al chiropratico Enrico, che non ci ha fatto mancare nulla, e un fantastico gruppo di ragazzi del posto, tra Ancona e Chiaravalle. Un traguardo storico".

Che peso hanno avuto gli ex Dorica ed ex Cus nel gruppo?

"Tutto è cominciato tre anni fa da questa collaborazione nata dopo il Covid, tra Cus Ancona e Chiaravalle, dando spazio al settore giovanile e unendo le forze, e questo ha pagato. Ci sono ex Dorica che hanno dato il loro contributo d’esperienza, certo, però c’è anche il contributo fondamentale dei chiaravallesi e poi i tre argentini Morettin, Del Curto e Guerrero".

Tanti giocatori locali.

"Sono stato fortunato anche quest’anno ad avere un gruppo di ragazzi che non hanno saltato un allenamento dal primo di agosto, trascinati dal nostro capitano e bandiera del Chiaravalle che è Simone Ceresoli. Siamo la società numero uno a Chiaravalle, e possiamo dirlo con grande orgoglio".

Quali i prossimi passi?

"La squadra la stiamo costruendo, partiremo da quella dello scorso anno inserendo le pedine che riusciremo a inserire"

La provincia di Ancona con due squadre in massima serie: come la vede?

"E’ bellissimo, e speriamo di essere in tre marchigiane, il prossimo anno in serie A gold, visto che Cingoli si può salvare ai playout".

Giuseppe Poli