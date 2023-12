Angel Cabrera, il golfista torna sul green dopo il carcere: “Devo voltare pagina”

Roma, 19 dicembre 2023 – ‘El Pato’ è tornato sul green. Angel Cabrera ha ricominciato a giocare a golf dopo la condanna a 3 anni e 10 mesi per violenza domestica. Lo sportivo è uscito dal carcere lo scorso agosto e ha scontato due terzi della pena.

Accade in Argentina, Cabrera ha chiuso al decimo posto, con uno score di 273 (-11) colpi, l'88esima edizione del ‘Campeonato Albierto del Litoral’. "Non posso cancellare quanto fatto, ma devo voltare pagina e fare qualcosa di diverso per mettermi alle spalle un periodo davvero complicato”, ha raccontato il 54enne di Cordoba in una intervista a Golf Digest.

“Ho passato molte notti in cella a ringraziare Dio per la mia prigionia. Ho commesso gravi errori e il carcere mi ha cambiato”, ha sottolineato ancora Cabrera. Due volte campione Major, vincitore dello US Open 2007 e del Masters 2009, ora l'argentino sogna di tornare a giocare proprio il torneo dei tornei, quello di Augusta, tempio del green.

“Ho pagato i miei debiti, lavorerò duramente per ripulire la mia immagine", ha spiegato Cabrera. A cambiargli la vita in meglio, nell'ultimo anno, la nascita di un altro figlio, Felipe. “Mi ha reso più forte e mi aiuterà a migliorare. Voglio sostenerlo in tutto e per tutto e farlo diventare una buona persona”, l'auspicio dell'argentino.