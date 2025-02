Anteprima olimpica a Milano. Fontana, missione Giochi: "Ho il solito fuoco»

L’occasione è la tappa finale dello Short Track World Tour – nuovo format della Coppa del Mondo dell’Isu – che da venerdì 14 a domenica 16 testerà la pista olimpica del Forum di Assago. Arianna Fontana, 34 anni, è la star dell’evento giocando anche in casa, e riannoda i fili del proprio passato a un futuro ormai molto poco lontano, i Giochi Invernali di Milano Cortina, cercando di essere sempre grande protagonista.

"Sono troppi anni che non gareggio in Italia – dice Arianna, che a Torino 2006 fu la più giovane medagliata italiana di sempre alle Olimpiadi Invernali, e che in carriera ha collezionato undici podi a cinque cerchi, altro record azzurro – non vedo l’ora di tornare ad assaporare il tifo della mia gente". Le incomprensioni con la nostra federazione, il processo ai compagni di allenamento, poi assolti, sembrano acqua passata. "Quello che dovevo dire al riguardo l’ho detto, io sono serena – dice Arianna, che in stagione si è cimentata anche nella pista lunga –. L’obiettivo sono le Olimpiadi e sono concentrata su quello, si sente già l’elettricità nell’aria. Penso all’anno prossimo con il solito fuoco e la solita grinta. Giocare in casa è un privilegio".