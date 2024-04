Apnea, Alessia Zecchini sempre più giù: record del mondo a meno 104 metri

Bologna, 20 aprile 2024 - Non si ferma più Alessia Zecchini, e continua ad andare giù, in profondità. L’apneista italiana si è presa un altro record del mondo nella sua straordinaria e lunga carriera stabilendo il nuovo primato nelle Filippine nella free immersion. La Zecchini è infatti scesa a meno 104 metri di profondità in apnea in una durata totale di 3’46”, migliorando il suo stesso record di tre metri e che era stato ottenuto nel 2021 a Long Island al Vertical Blue. Il nuovo record di Zecchini è giunto nel corso dell’edizione 2024 del Camotes Freediving Challenge.

Zecchini: “Tuffo incredibile”

Una prestazione sontuosa di Alessia Zecchini che sull’isola di Pacijam nelle Filippine ha messo un altro tassello nella sua straordinaria carriera. Meno 104 metri di immersione, senza pinne e tirandosi solo con la corda, in meno di 4 minuti di apnea: nuovo record del mondo con tre metri in più rispetto al precedente, sempre suo, stabilito nel 2021. Alessia Zecchini è l’imperatrice della specialità: “Avevo chiesto tutte le vostre energie, promettendovi che le avrei portate con me, nel tuffo! Sapevo mi avrebbero aiutato a fare tutto al meglio. E così è stato”, ha scritto la primatista mondiale su Facebook. Un piccolo brivido nelle battute iniziali, quando Zecchini ha avuto a che fare con una onda difficile da addomesticare: “Il tuffo è stato semplicemente incredibile, meraviglioso in ogni sua parte e ad ogni bracciata. In uscita dal tuffo però, un istante prima di dare l’OK per evitare che un onda bagnasse le vie aeree, ho tirato istintivamente indietro la testa prendendo una “red card”, il racconto di Zecchini che dunque ha rischiato che il record non venisse omologato. Poi è stato presentato ricorso e grazie ai filmati i giudici hanno stabilito la correttezza del tuffo ed è arrivato il record: “Dopo aver presentato ricorso, visionato vari filmati e appurato che fossi pienamente cosciente della mia scelta, mi hanno convalidato il tuffo e conferito la tanto desiderata white card! - la soddisfazione della Zecchini - Ero felicissima per il tuffo già prima, ma ora lo sono ancora di più. Grazie di cuore a tutti coloro che mi sono stati accanto e mi hanno accompagnato durante questo tuffo con il loro affetto”. Il palmares di Zecchini è costellato di recordo, non solo in free immersion. Ne detiene uno in Assetto Costante monopinna a meno 123 metri e un altro in Assetto Costante Bipinna a meno 109 metri, oltre a una sequenza smisurata di ori mondiali. Per lei anche tre medaglie d’oro al valore atletico e un collare d’oro al merito sportivo. Per rendere l’idea, Zecchini è in grado di rimanere in apnea statica per oltre sei minuti…