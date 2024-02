Appuntamento clou per l’endurance, nel salto ostacoli Gaudiano ci riprova a Gedda e in Andalusia inizia il Sunshine Tour. Laliscia d’Arabia, chance d’oro alla Fursan Cup

Non solo salto ostacoli nel fine settimana, anzi: al via nel deserto di Al Ula, Arabia Saudita, la ricchissima Fursan Cup di endurance (5 milioni di montepremi complessivo), che propone sabato la gara "due stelle" di 120 km e domenica quella "tre stelle" di 160 km. L’Italia schiera cinque agguerriti binomi tra i quali spicca la plurititolata Costanza Laliscia del Fuxiateam, prima italiana ad essere inserita nel Fei Endurance Open Riders World Ranking. L’amazzone umbra impiegherà due purosangue arabi, Emirat du Barthas nella gara più "breve", nella quale la affiancheranno Vincenzo Abbruzzese (Medjinska Font Noire), Veronica Giussani (F Dhaw Al Shaqab), e Celeste Cecilia Lo Turco (Tuia). Nella prova maggiore Laliscia sarà in sella a Farah du Barthas mentre Daniele Serioli impiegherà Golden Falcon TT. La Fursan Cup, nota anche come "Custodian of the Two Holy Mosques", è valida come pre-test event del Mondiale 2026, che si svolgerà proprio ad Al Ula, che sarà l’evento di endurance col maggior numero di nazioni partecipanti di sempre, nella quale gareggeranno amazzoni e cavalieri provenienti da ben 51 diversi Paesi. Sempre in Arabia, ma a Gedda, il salto ostacoli vede invece impegnati Gaudiano, che punta al bis dopo la vittoria nel GP di settimana scorsa, nonché Caracciolo e Previtali.

In Europa da segnalare il via dell’Andalucia Sunshine Tour di Valencia, con ben 38 azzurri in gara, tra i quali fuoriclasse come Bicocchi, De Luca, Garofalo e Pisani. Da segnalare, infine, che Oltreoceano, in Florida, prosegue la partecipazione di Piergiorgio Bucci (Hantano) all’Equestrian Festival di Wellington, Palm Beach. Queste gare valgono per la computer list Fei, che ai migliori apre le porte alla degli eventi più importanti.