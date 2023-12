Arriva l'ufficialità: gli Assoluti di atletica leggera a giugno alla Spezia

La Spezia, 15 dicembre 2023 - “Ora è ufficiale: i Campionati italiani assoluti di atletica leggera si terranno alla Spezia nel giugno 2024”. Lo annuncia il sindaco Pierluigi Peracchini. “Un’ottima notizia per la nostra città di cui siamo molto orgogliosi e che avrà un impatto positivo sull’economia cittadina considerato il vasto pubblico proveniente da tutto il mondo e un’occasione per assistere ad imprese atletiche straordinarie di grandi atleti. Nello stesso anno si terranno le Olimpiadi di Parigi e quindi ospitare questa competizione assume un significato ancora più prestigioso. Ringrazio il presidente Stefano Mei e la Federazione Italiana di Atletica Leggera per aver individuato nella nostra città il luogo ideale per una manifestazione di tale prestigio”.

“La Spezia sempre più protagonista nel mondo ed anche nello sport – dichiara l’assessore allo Sport Marco Frascatore – . Sono particolarmente soddisfatto per questa grande opportunità di ospitare i Campionati Italiani Assoluti di Atletica leggera che nel 2024 assumeranno un significato particolare e ancor più importante e prestigioso, innestandosi tra i Campionati Europei che si svolgeranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024 e i Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi che si disputeranno dall’1 all'11 agosto 2024 allo Stade de France. Dalla Spezia infatti molto probabilmente diversi atleti italiani staccheranno il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 andando a rappresentare l’Italia in quella che è la manifestazione sportiva più importante di sempre. Per questo sono entusiasta e onorato perché tutto il mondo potrà seguire in diretta i nostri atleti e perché tutto il mondo vedrà che saranno ospitati proprio qui alla Spezia”.

È di oggi infatti la decisione, deliberata dalla Fidal, di scegliere La Spezia quale sede per lo svolgimento di questa importante manifestazione sportiva.

Gli assoluti di atletica si terranno nel mese di giugno del 2024 al centro sportivo Montagna, che nei prossimi mesi sarà oggetto di lavori propedeutici allo svolgimento dei Campionati e che renderanno l’infrastruttura sempre più all’avanguardia. La Spezia si conferma ancora una volta una città capace di accogliere e ospitare eventi di caratura nazionale ed internazionale.

Marco Magi