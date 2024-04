Arti marziali, la punta di diamante del “tempio massimo“ protagonista ai campionati nazionali acsi di karate. Giacomo Serrao sale sul podio a Cervia con una performance di alto livello

Il forte Giacomo Serrao ha riportato un brillante terzo posto al campionato nazionale Acsi di karate che si è disputato al palazzetto dello sport di Cervia. E’ stata una trasferta molto impegnativa per la cintura nera massese visto che alla due giorni di gare hanno partecipato circa 800 atleti provenienti da tutta Italia. La strada verso il podio è stata impervia e la punta di diamante della società sportiva il Tempio Massimo ha dovuto superare diversi qualificati avversari per riuscire ad accedere sino ai quarti di finale. La specialità Kata, la più complicata nel panorama agonistico del karate, rimane la preferita da Giacomo Serrao che qui riesce ad ottenere sempre risultati eclatanti.

Non a caso è stato soprannominato "l’Apuano d’Oro" proprio la sua capacità di andare a medaglie.

Il campione massese era reduce dal bronzo e dall’argento conquistati ai campionati internazionali di Lecco ed adesso si sta preparando per i prossimi campionati Libertas di Roma. A Cervia lo ha accompagnato come sempre il padre Massimo Serrao che è anche il suo allenatore. Il maestro sesto dan è titolare della scuola "Il Tempio Massimo" di via Sotto i Poggi dove si tengono corsi di alta specializzazione tecnica, anche in lingua inglese.

Chi fosse interessato può richiedere informazioni al numero 348 28.54.822. Serrao senior è rimasto molto soddisfatto dell’ultima performance del figlio ed è molto fiducioso anche sull’esito del prossimo appuntamento laziale.

Gianluca Bondielli