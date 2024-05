Atletica Il 1° giugno torna l’impegnativa corsa contro il tempo organizzata da Gas Runner. Massa-San Carlo, la città ci crede: "Maggior supporto dagli sponsor»

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna anche quest’anno la Massa-San Carlo, la corsa podistica a cronometro individuale organizzata da Gas Runners in collaborazione con Uisp e Afaph Atletica. L’appuntamento è per sabato 1° giugno per una giornata ricca di eventi dedicati a grandi e ragazzi, ai più sportivi e ai meno. Alle 18, da piazza Aranci, partirà infatti la gara riservata agli adulti, che correranno lungo i 5,7 chilometri attraverso via dei Colli fino all’arrivo in paese, mentre la gara giovanile prenderà il via da piazza San Carlo e si svilupperà nelle strade circostanti. Partenza alle 17 da piazza Aranci con destinazione Terme di San Carlo, invece, per la camminata ludico motoria e la corsa non competitiva, che seguirà il percorso della gara e il cui ricavato sarà devoluto all’associazione For-You.

"Quest’anno – spiega Andrea Falchetti di Gas Runners – abbiamo ricevuto ancora maggiore supporto dagli sponsor cittadini e siamo stati inseriti all’interno di Criterium Toscana, un circuito di 24 gare in tutta la regione, di cui saremo la nona tappa. Ciò dimostra che l’esperienza della prima edizione è stata positiva, ma speriamo di migliorare ancora.

Come un anno fa, il percorso sarà impegnativo, con un primo chilometro pianeggiante ed il resto della corsa in salita". Ad attendere tutti i partecipanti all’arrivo, previa prenotazione (al 0585 86.93.68 o al 331 40.53.719), la Cena del podista al ristorante ‘Il Ghignante’ all’interno del Parco Termale. Per iscriversi alla gara a cronometro, che darà il titolo di campione Provinciale Uisp ai primi di categoria, visitare il sito Endu.net o scrivere a [email protected] entro le ore 16,30 del giorno della gara (necessario possedere tesserino sportivo e certificato medico). Per la gara giovanile o la camminata ludico motoria contattare [email protected] o 328 86.41.904 entro le 15 del giorno della gara.