Atletica. Incetta di medaglie per gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar

Primo posto assoluto per Francesco Nardone che nella quarta prova del "Circuito di coppa Friuli", gara di 10 chilometri corsa a Feletto, nell’udinese, ottiene il miglior risultato tra gli atleti del Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar, impegnati su pista, strada e trail. Alla ottava edizione della mezza maratona di Marina di Campo (Isola d’Elba), vittoria di categoria per Giorgio Davini (SM50); mentre alla 28esima edizione della "Stra’ la Loggia" di Torino, corsa di 9 chilometri, secondo posto assoluto per Mattia Scalas. Alla 21esima edizione della "Rossini Corre" di Pappiana, nel pisano, gara di 7,8 chilometri, vittoria assoluta per Andrea Nannizzi e Alice Parducci, vittoria di categoria per Andrea Marsili (SM55), secondo posto di categoria per Dario Anaclerio (SM40), Marco Osimanti (SM60), Lorena Meroni (SF45) e Fabrizio Santi (SM70), terzo posto di categoria per Elena Genemisi (SF45) e Flavia Cristianini (SF55) e buone prove per Giorgio Davini, Mimmo Marino, Lorenzo Checcacci, Manuel Tilocca, Maurizio Pierotti, Marco Mattei, Lorenzo Pellegrini, Marco Benvenuti, Luca Lombardi, Daniel D’Onofrio, Fabio Belletti, Claudio Landucci, Arturo Sargenti, Federica Pardini e Mauro Matteucci. Alla prima edizione della "Corridonando" di Pieve Santo Stefano, nell’aretino, gara di 8,2 chilometri, vittoria assoluta per Nicolò Bandini. Al campionato assoluto regionale per società disputato sulla pista di Lucca, ottime prove per Giacomo Verona e Stefano Bascherini sui 1500 metri (rispettivamente ottavo assoluto in 4’02’’48 e nono assoluto in 4’02’’79). Bascherini migliora anche il personale sui 5000 metri portandolo a 15’21’’; buona prova anche per Massimiliano Frandi sugli 800 metri in 2’15’’21. Al trofeo "Quartiere 4 in festa" di Firenze, buona prova per Leonardo Trentanovi.

ma.mu.