Atletica Nei campionati di società disputati a Pistoia Alta Toscana super Cadetti in crescita Raffica di best personal

I Cadetti dell’Atletica Alta Toscana hanno tutti migliorato il proprio personal best nella terza prova dei campionati di società disputati a Pistoia, a riprova di una buona condizione e di un buon allenamento. Daniel Uwamanam ha ottenuto l’ottimo tempo di 17“9 nei 150 metri mentre nei 300 ostacoli ha terminato ottavo assoluto in 44“9. Ottimo anche il 9“9 di Giacomo Leverotti negli 80 metri mentre ha corso in 18“5 i 150. Fatiche doppie per Lorenzo Nebiu (10“9 negli 80 mt e 19“8 nei 150 mt) e Matteo Neagu (11“4 negli 80 mt e 20“08 nei 150 mt) mentre il debuttante Federico Acquafresca ha corso gli 80 mt in 11“7.

I mezzofondisti Filippo Fico (3“25), Luca Manfredi (3“28) e Giacomo Mazzei (3“32) hanno fatto il loro personale sui 1000 metri. In campo femminile Giulia Andreuccetti si è messa in luce negli 80 mt facendo un bel 10“9 e saltando 4,32 metri nel lungo. Giulia Barotti e Giulia Azioni hanno gareggiato sugli stessi fronti: 12“43 e 12“7 i tempi sugli 80 metri, 3,66 e 3,44 metri le misure dei salti.

I Cadetti gareggeranno il 18 maggio al campo scuola di Massa con una parte di atleti che sarà a Pisa per la seconda prova del Csi.