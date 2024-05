Atletica Podi assoluti e piazzamenti per l’Alpi Apuane Prestazione maiuscola per Renè Cuneaz nella “Nove miglia“

Podi assoluti e di categoria per gli atleti del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde Cetilar. Alla settima edizione della “Nove miglia di Agliè“ nel torinese, vittoria assoluta per Renè Cuneaz (nella foto) che chiude in 47’; alla sesta edizione del “Malcesine Baldo Trail“ nel veronese, terzo posto assoluto per Ioana Lucaci e secondo posto di categoria per Maricica Lucaci (SF60); alla prima edizione della “Olbia21“, mezza maratona nella città sarda, buona prova per Leonardo Anchesi; alla prima edizione della “Cinque km. del Golfo dei Poeti“, nello spezzino, vittoria di categoria per Marco Sagramoni (SM40) e per Luciano Bianchi (SM65), terzo posto di categoria per Giuseppe Simone (SM65) e buone prove per Francesco Nardini, Giampaolo Filauro, Nicola Cappelli, Gino Cappelli e Simone Bordigoni.

Nella 45ª edizione del “Dormisacco“, gara di 10,6 chilometri sulle strade di Borgo a Buggiano, nel pistoiese, secondo posto assoluto per Alberto Giannoni, secondo posto di categoria per Flavia Cristianini (SF55), terzo posto di categoria per Marco Osimanti (SM60) e buona prova per Manuel Tilocca. Alla seconda edizione della “Ultra delle creste senesi“ di Rapolano Terme, nel senese, terzo posto assoluto per Francesco Luparini sulla distanza dei 50 km e vittoria di categoria per Giacomi Bruschi (SM50) sulla distanza di 30 km.

ma.mu.