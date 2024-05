Atletica. Podio tricolore per Massimi

L’ascolano Stefano Massimi, ora tesserato per l’Atletica Vomano, che vive e si allena nel Piceno, è terzo ai Campionati Italiani Assoluti dei 10mila metri andati in scena a Potenza. Un grande risultato, quello dell’atleta ascolano, già reduce dall’ottimo 13’52 nei 5mila metri a Milano di due settimane prima. La gara dei Campionati Italiani Assoluti, come spesso accade quando ci sono medaglie in gioco, si è sviluppata su ritmi ‘tattici’, ovvero lenti e irregolari nella prima parte, con vari strappi e progressioni prima della volata finale. Soddisfazione per l’Atletica Vomano e per Massimi, che ha scelto di credere nella carriera professionistica attraverso una società ‘civile’, anziché perseguire lo status di atleta ‘militare’: scelta ripagata dal fatto di aver battuto molti di questi ultimi e di aver lottato anche con i primi due classificati, di fama continentale, che ambiscono a una partecipazione olimpica. Per Massimi si riaprono le porte per una possibile, prima, maglia azzurra assoluta dopo che l’atleta ascolano ne ha già indossate sei ‘giovanili’ vincendo anche tre titoli italiani.

Matteo Porfiri