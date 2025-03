Audax, vivere o morire

SERIE A2 "Con la Roma abbiamo fatto pretattica, facendo squalificare i diffidati in vista dello scontro diretto con il Potenza Picena (sabato 29 marzo, ndr), scontro che alla fine, secondo me, sarà decisivo per il piazzamento playout". Queste le parole del capitano dell’Audax Senigallia, Emanuele Chiarizia dopo la sconfitta per 6-8 con la capolista già promossa Fabrica Roma. Una questione di tattica, dunque, in vista della sfida, nella penultima giornata di regular season, con il Potenza Picena, che proprio sabato ha conquistato la salvezza. Ora i giochi si fanno a due: una tra Audax e Pontedera andrà ai playout, l’altra sarà condannata a una retrocessione diretta. La squadra senigalliese ha davanti a sé ha ancora due ostacoli da superare (dopo la pausa per la Coppa Italia di futsal maschile in programma dal 19 al 23 marzo nelle Marche): Potenza Picena e Grossetto". Classifica 20°g. Roma 50, Russi 39, Grosseto 32, Prato 30, Lucrezia 28, Grifoni 27, Imolese 26, Rieti 22, Potenza Picena 17, Audax Senigallia, Pontedera 10.

SERIE B Con il Corinaldo fermo per la partita rinviata a Faenza (a causa dell’allerta meteo di sabato in Emilia Romagna) e lo Jesi con il turno di riposo, il Cus Ancona è l’unica squadra anconetana a scendere in campo, protagonista del derby con l’Alumia Montegranaro, derby che la squadra universitaria fa suo (6-4) con tripletta, tra gli altri gol, dell’ex di turno, Marco Balzamo: "È sempre difficile giocare contro la tua ex squadra e il destino ha voluto che la incontrassimo alla fine, quando avevamo solo tre punti di distacco, che se vinceva ci avrebbe recuperato. Siamo stati superiori; loro ci hanno messo in difficoltà con il portiere di movimento, ma siamo stati bravi a chiuderla. Nel girone di ritorno abbiamo fatto otto partite e sei vittorie, mancano due giornate, continuiamo così". Classifica 20°g. Faenza 36, Chieti 31, Corinaldo 30, Teramo, Recanati 29, Jesi, Eta Beta Fano 28, Cus Ancona 25, Cus Macerata 22, Montegranaro 19, Real Dem Pescara 5.

SERIE B femminile Obiettivo Final Eight di Coppa Italia raggiunto (4/6 aprile in Puglia). Con la vittoria sul Pisa per 4-0 (tripletta di Felicetti e gol di Ramos) l’Atletico Chiaravalle conquista un posto tra le prime otto d’Italia. "Una grande prestazione, vittoria super meritata- l’entusiasmo del tecnico rosanero, Nicolò Molinelli- Ci serviva fare parecchi gol, visto che ci giocavamo tutto sulla differenza reti. Grande cuore e testa delle ragazze, sono orgoglioso di ognuna di loro. Dedico la vittoria a chi ci permette di vivere giorni così: su tutti la dirigenza, in primis Giacomo Sordoni, poi Gloria, Massi e tutti, oltre al main sponsor TB Marmi".

Alice Mazzarini