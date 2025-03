Manifestazione. Al via il Torneo di Viareggio. Il Grifo di Moll Moll debutta oggi

Al via la settantacinquesima edizione del torneo di Viareggio, ufficialmente denominato Viareggio Cup World Football Tournament – Coppa Carnevale, la competizione calcistica internazionale riservata a squadre giovanili. In campo 24 squadre, 12 italiane e 12 straniere tra cui Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Torino, Perugia e Ternana a cui si aggiungono, tra le altre, quattro squadre nigeriane, (Ijele, Mavlon, Magic Stars e Ojodu City) e due statunitensi (Uyss New Jork e Westchester United).

Il Perugia del presidente Faroni, e guidato da Moll Moll, torna al Viareggio a 6 anni di distanza dall’ultima partecipazione avvenuta nel 2019 quando fu eliminata, come peggior seconda, al girone di qualificazione, nonostante i sei punti ottenuti in tre gare. Perugia che è stato inserito nel girone 2 insieme a Genoa, Internacional (Brasile) e Ijele (Nigeria). E proprio contro i nigeriani esordirà oggi, alle 14,30, al campo sportivo "Maggi-Matteucci" di Capezzano Pianore (Lucca). Arbitra Simone Agabiti di Livorno.

Mercoledì invece la sfida al Genoa, alle 15, al "Bibolini" di Falconara (Lerici), stadio che ospiterà anche la terza gara del girone contro l’Internacional, venerdì alle 15.

Sono tanti i biancorossi che hanno partecipato alle edizioni precedenti del torneo: Angella (Empoli, 2007 e 2008), Lisi (Piacenza, 2007 e 2008), Broh (2015 Parma e 2016 Sassuolo), Giraudo (Torino, 2016 e 2017), Gemello (Torino, 2018), Bartolomei (Castelnuovo Garfagnana, 2008), Mezzoni (2017, Napoli). Riccardi ha sfiorato la vittoria nel 2015 con l’Hellas Verona, sconfitto in finale contro l’Inter per 2-1. Ulteriore curiosità, nell’edizione 2013 Cristian Dell’Orco (all’epoca al Parma) e Marco Albertoni (all’epoca al Genoa) si sono affrontati nel girone eliminatorio.