Australia, comanda Ducati. Gomma da cancellare. Bagnaia resiste a Martin

Martin sbaglia ancora. E Bagnaia allunga. Sta tutto qui il senso del Gp dell’Australia che si è corso ieri (lasciando ad oggi – salvo meteo impietoso – la Sprint Race, in differita alle ore 13 su SkyMotoGp e in streaming su Now).

Poi, volendo entrare nel dettaglio, l’errore di Martin, questa volta, è stato di strategia con la scelta della gomma morbida per la sua Ducati Pramac. Morbida e di fatto bruciata a quattro giri dalla fine di una gara che Martin aveva guidato come un treno. Volava, lo spagnolo, mentre alle sue spalle Binder, Di Giannantonio, Bagnaia e sopratutto Zarco se le davano di santa ragione. Già, Zarco, bravo, bravissimo, invece a rimontare, agguantare il compagno di team Pramac con la gomma ormai devastata e portarsi a casa (da zio della MotoGp), la prima vittoria nella classe regina.

Bagnaia? A differenza di Martin non ha sbagliato una virgola. Anzi, al momento in cui il gruppetto di inseguitori si è tuffato su un ormai inerme Jorge, Pecco – dicevamo – ha sferrato un sorpasso da numero uno al (bravissimo) Di Giannantonio prendendosi la seconda posizione che nel computo del risultato finale, vale un tesoro nel distacco su Martin. Zarco, Bagnaia, Di Giannantonio: il tris è tutto Ducati.

"Ho trovato il varco giusto", ha raccontato così il suo supersorpasso, Bagnaia.

Chiusura proprio per Diggia che a Phillip Island ha firmato un podio da applausi e che in questo finale di 2023 si sta rivelando pilota di prima fascia. "Peccato che tutto questo succeda adesso che mi hanno tolto il giocattolo", ha commentato con chiaro riferimento all’addio al team Ducati Gresini, a fine Mondiale, per lasciare la sua Desmo a Marc Marquez.

Oggi, dunque, i punti della Sprint, con il Motomondiale di nuovo in pista nel prossimo weekend con il Gp della Thailandia.

Ordine d’arrivo. 1) Zarco (Ducati Pramac); 2 ) Bagnaia (Ducati); 3) Di Giannantonio (Ducati Gresini); 4) Binder (Ktm); 5) Martin (Ducati Pramac); 6) Bezzecchi (Mooney-Vr46);7) Miller (Ktm); 8) A. Espargaro (Aprilia); 9) A. Marquez (Ducati Gresini); 10) Bastianini (Ducati); 11) Vinales (Aprilia); 12) Marini (Mooney-Vr46).

La classifica. 1) Bagnaia 366 punti; 2) Martin 339; 3) Bezzecchi 293; 4) Binder 224; 5) Zarco 187; 6) A.Espargaro 185; 7) Vinales 170; 8) Marini 148; 9) Miller 144; 10) Quartararo 134.