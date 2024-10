Automobilismo. Schiumarini e Gaspari in lizza nel deserto al Rally del Marocco

Col Rallye du Maroc, quinta e ultima prova della serie, si chiude il Fia World Rally-Raid Championship. Si tratta di una ‘maratona’ di ben 2.500 chilometri con partenza da Marrakech, domani, composta da un prologo e successive cinque tappe (l’ultima venerdì 11), che si snoderanno all’interno del Sahara marocchino. Sono oltre 270 gli iscritti,suddivisi fra auto, moto e camion: gara prestigiosa, in pratica è anche una sorta di prologo e di allenamento in vista della Dakar 2025 in programma a gennaio.

Fra gli iscritti, entrambi per i colori del team Th-Trucks, due forlivesi tutti e due su Polaris Rzr, categoria Svv: Enrico Gaspari (nella foto, navigato da Ricardo Torlaschi), pilota che dopo aver preso parte con alterna fortuna ai quattro eventi precedenti in Argentina, Portogallo, Abu Dhabi e alla Dakar stessa, è ora quinto nell’ambito della graduatoria iridata di categoria; Andrea Schiumarini (con al suo fianco Nunzio Caffuro), autore di una grande prova alla Dakar 2024 a cui ha preso parte nella massima categoria e attualmente primo nel Campionato Italiano Cross Country.

Fabio Villa