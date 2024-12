Avversario. De Simone: "Il Grifo ha una rosa importante»

Il Campobasso è reduce dal recupero con il Milan Futuro giocato a metà settimana (1-1). Domenico De Simone, vice di Braglia, ha presentato il match di Perugia: "C’è stato poco tempo per preparare la partita visto che abbiamo giocato in settimana contro il Milan Futuro. Questo è abbastanza invalidante anche perché affrontiamo un avversario che aveva tutte altre prospettive ad inizio stagione e giocheranno questa partita per cercare di rimettersi un po’ a posto. Massimo rispetto per il Perugia. Al di là del blasone può godere di una rosa ampissima, molto qualitativa. Hanno molti ricambi nonostante abbia tante defezioni. Hanno tanti giovani di valore. È una partita ancor più difficile visto il nostro momento. Vogliamo ricominciare a correre". Il Campobasso non vince da cinque partite, in trasferta ha conquistato due successi, col Pineto e col Pontedera.