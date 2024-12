Cisco e Dell’Orco al via. Seghetti confida nel 2025

Sipario. Si è chiuso mestamente l’anno 2024. Sarebbe bastato un successo, nell’ultimo turno con la Pianese, per un colpo d’occhio diverso, dentro le prime dieci. Niente di che, ma meglio di niente. Il Grifo chiude con quattro punti di vantaggio sui play out e con due di svantaggio sui play off. È già tempo di guardare avanti, al 2025, quando a Pian di Massiano ci saranno sicuramente novità. Intanto quelle che si possono annunciare con certezza: i rientri di Cisco e Dell’Orco. Non è cosa da poco: l’esterno destro è stato sicuramente una delle (poche) note liete del Perugia, poi l’infortunio che lo ha costretto a saltare undici partite. Di fatto, Zauli non lo ha mai avuto a disposizione. Dell’Orco è a disposizione da qualche giorno, ma la lista del Grifo era chiusa. Al momento è già fuori Souare e per lasciare il posto al difensore, con molta probabilità, uscirà Morichelli (che potrebbe essere ceduto). I ritorni dei due, già a partire dalla prima del nuovo anno, la seconda giornata del girone di ritorno, garantiscono peso in difesa e qualità sulla fascia. Zauli potrà contare, per quanto riguarda la sua gestione, su due innesti pesanti. Discorso differente, invece, per quanto riguarda Alessandro Seghetti: la stagione dell’attaccante è sicuramente nata sfortunata. E anche durante il girone di andata per il giocatore c’è sempre stata poca tregua. L’ultima beffa in occasione della gara con la Pianese: il giocatore ha pagato la sua generosità. Appena entrato ha rincorso un avversario e questo gli è costato l’ennesimo stop. La gara è durata quattro minuti. E adesso Seghetti, che ha giocato in tutto 640 minuti, un terzo del totale, dovrà restare fuori almeno per la prima del 2025, contro la Spal. Il giocatore, a ridosso della chiusura del mercato estivo, era vicino allo Spezia. Poi la società subentrata a Santopadre ha optato per la conferma. L’attaccante ha il contratto in scadenza il 2026, al momento non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo del vincolo. Anche per quanto riguarda il mercato, a questo punto, sembra difficile che possano esserci novità in questa sessione.