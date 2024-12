Leone non fallisce l’esordio a 14 anni. E il Colombiera si prende la rivincita

Volley Colombiera 3 Cus Genova 1 (23-25 / 25-14 / 25-18 / 25-17)

VOLLEY COLOMBIERA: Castagna, Castagnet, Cecchieri, Colombo, Masinelli, Morselli, Pellegrini, Pieraccioli, Pucci, Regoli, Roffo, Sinagra, Vatteroni, liberi Capone e Leone. All. Carli

CUS GENOVA: Bernardinelli E., Bernardinelli L, Cutrono, D’Ambrosio, Dallera, Dzaja, Iester, Merlo, Mussio, Profumo, Sinigaglia, Vannucchi, liberi Longo e Vizzini. All. Coppolecchia

Arbitro: Vascon

Ameglia – Al giro di boa il Volley Colombiera non fallisce e mantiene la vetta in solitaria. "Contro un Cus che all’andata ci aveva battuti – commenta coach Carli – siamo andati sotto di un set per 23 a 25. Poi abbiamo cambiato marcia. Da sottolineare la prova del secondo libero Andrea Leone al suo esordio in prima squadra a soli 14 anni".

Altri risultati 8° turno di Serie D maschile: Futura-Vdm Steel 3-0, Lavagna-S.Sabina 3-2, Chiavari-Rapallo 3-1.

Classifica: Colombiera 17, Chiavari 16, S.Sabina 14, Futura 12, Lavagna 10, Cus, Rapallo e Vdm 9.

Ilaria Gallione