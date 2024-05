Azzurri alla Nations League. Mercoledì in Brasile l’esordio contro la Germania

Tra le notizie di mercato della SuperLega si inserisce prepotentemente la Volleyball Nations League. La VNL 2024 è davvero importante perché l’Italia dovrà conquistare, tramite i risultati nelle tante partite della manifestazione itinerante, il pass per le Olimpiadi di Parigi in estate. Il ct De Giorgi ha pre-convocato 30 atleti per alternarli durante le settimane, intanto è a Rio de Janeiro per la prima tappa, il primo dei tre raggruppamenti in giro per il mondo. In Brasile si è portato buona parte del gruppo vicecampione d’Europa guidato da capitan Giannelli, con i rientri del fresco ex Lube Anzani (dopo i problemi cardiaci) e un altro ex Lube, cresciuto a Macerata, come Recine. Della Civitanova attuale c’è solo Balaso, non Bottolo, rimasto invece con gli altri "esclusi" a Cavalese. Si comincerà alle 22.30 italiane di mercoledì con la sfida alla Germania.

Gli atleti a Rio: palleggiatori Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli; centrali Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani; schiacciatori Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine; opposti Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò; liberi Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

a. s.