Bagozza, Natale d’oro a Davos. Coratti centra un gran podio. La Dalmasso ancora seconda

"Non potevo sperare in un Natale migliore". Parola di chi ha lavorato "quattro anni per tornare a vincere", Daniele Bagozza (nella foto) mette la firma sul primo slalom parallelo stagionale valido per la Coppa del mondo di snowboard. Vittoria a Davos (Svizzera) superando in finale l’austriaco Arvid Auner con Edwin Coratti terzo. E Lucia Dalmasso si conferma sul secondo gradino del podio.

Una sfida tutta italiana quella che si è conclude con un singolo centesimo di vantaggio a favore di Bagozza: Coratti viene indirizzato verso la finalina dove ha nettamente la meglio su Winters, per meritare il secondo podio stagionale dopo la piazza d’onore alle spalle di Bormolini nella gara di apertura di Carezza. Nel duello per il successo invece Auner nulla può contro la voglia di vittoria di Bagozza: per il ventottenne di Ortisei si tratta del terzo successo in carriera – tutti in slalom – a distanza di quasi quattro anni dall’ultima perla, datata gennaio 2020 a Bad Gastein. Ora Bagozza che guida una classifica che oltre al terzo posto di Coratti propone anche il sesto di Maarch, il nono di Bormolini ed il 14esimo di Fischnaller, con Mirko Felicetti squalificato in mattinata nel corso delle qualificazioni.

Una settimana dopo la piazza d’onore nel gigante di Cortina d’Ampezzo, Lucia Dalmasso si conferma sul secondo gradino del podio anche nello slalom di Davos, a 29 centesimi dal primo successo in carriera. Ma la tedesca Ramona Theresia Hofmeister è troppo forte in questo inizio di stagione: terza vittoria per lei su altrettante gare. Come a Cortina, il podio è completato dalla austriaca Sabine Schöffmann.