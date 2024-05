"Baro", è il tuo momento: esordio in Polonia

E’ arrivato il giorno del debutto nella stagione all’aperto anche per Simone Barontini. Dopo aver messo alle spalle gli ultimi problemi fisici e dopo aver incassato l’ok dei medici dopo aver recuperato da un problema muscolare il mezzofondista dorico è pronto a battagliare in gara. Il ragazzo delle Fiamme Azzurre, classe 1999, avrebbe dovuto esordire un paio di settimane fa nella stagione all’aperto, ma il mezzofondista dorico non ha corso gli 800 metri a Lione e aveva saltato in precedenza anche una gara a Milano. L’esordio avverrà stasera, intorno all’ora di cena, in Polonia. A Chorzow, nel tempio della Coppa Europa, nello stadio del primo storico trionfo azzurro agli Europei a squadre, poco meno di un anno fa: anche per questo agli atleti italiani è particolarmente caro. E di italiani ce ne saranno tanti oggi nella tappa Silver del Continental Tour. Negli 800 metri (il via previsto alle ore 20:50) ce ne saranno due. Oltre a Barontini anche Tecuceanu. E proprio sulla pista polacca è previsto il primo faccia a faccia stagionale tra i due azzurri: Catalin Tecuceanu (Fiamme Oro) e Simone Barontini (Fiamme Azzurre). Tecuceanu, quarto al mondo a Glasgow nella rassegna iridata indoor e primatista nazionale al coperto, ha già mandato il primo squillo con il 1:44.85 di Decines, mentre per Barontini (1:44.34 nel 2023) si tratta della prima all’aperto dopo lo stop invernale. Con loro in gara soprattutto l’argento olimpico Ferguson Rotich (Kenya). Gli altri atleti impegnati negli 800 saranno il ceco Dudycha, il francese Tual, l’algerino Gouaned e i polacchi Ostrowski, Sieradzki, Rozmys, Borkowski, Brylinski, Dobek e Lewalski. Tual, Borkowski, Dobek oltre a Rotich e ai due azzurri gli atleti attesi a una recita da protagonisti. "Non so bene che aspettarmi, rompiamo il ghiaccio e vediamo cosa viene fuori" dice Barontini alla vigilia. "L’obiettivo di Simone (Barontini, ndr) in questa gara di esordio è stare in salute e cercare con queste prime uscite la migliore condizione per arrivare all’Europeo - fa sapere il suo allenatore, coach Fabrizio Dubbini -. Oltre a togliere un po’ di ruggine visto che la stagione indoor non è stata praticamente fatta". Prima dell’appuntamento continentale di Roma di giugno Barontini dovrebbe gareggiare in altre due competizioni, in Francia: il 22 a Marsiglia e il 25 a Nantes. ‘’Ma vediamo step by step’’. Ora testa solo con la prima. Stasera a Chorzow in un 2024 dove Barontini è atteso oltre che ai campionati europei anche dalle Olimpiadi di Parigi.