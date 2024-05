Basket. Alibani mastica amaro per il cammino dell’Audax: "In questo campionato è andato tutto storto»

"E’ stato un campionato iniziato male e finito peggio". Così Massimo Alibani, il ds dell’Audax, fotografa la stagione appena finita e che ha visto la squadra retrocedere nella divisione regionale 2. "È stata affrontata male fin dall’inizio, la rinuncia alla serie C ci ha tolto un po’ di passione e questo ci ha pesato, anche io ho avuto poche motivazioni, ma non c’erano le condizioni per fare la C, così abbiamo confermato i giocatori che hanno accettato di giocare in divisione regionale 1 ma abbiamo sottovalutato la situazione perchè con quei giocatori ci aspettavamo di fare un campionato normale, di entrare nei play off e poi si sarebbe visto, e invece è andata diversamente ed è sopraggiunta un po’ di sfiducia". "Eravamo tutti convinti di fare un campionato tranquillo, ma non è stato così. Tealdi e Riccardi non hanno recuperato, poi i giocatori si sono messi contro l’allenatore ma la società non ha accettato di cambiarlo, così sono andati via Bianchini, Eerikinharju e Valenti. Intanto abbiamo perso tempo, poi abbiamo preso Lulli e Ristori ma quest’ultimo ha giocato poco perché si è ammalato. Insomma, è andato tutto storto. Nel frattempo abbiamo perso tanti punti per strada, ma nonostante tutto siamo arrivati ad un passo dai play off e siamo retrocessi solo per lo svantaggio negli scontri diretti con la Invictus, dopo che con i livornesi siamo arrivati a pari punti. Le responsabilità sono di tutti: giocatori, allenatore e anche mie" conclude Alibani cospargendosi il capo di cenere con l’intenzione di andare a Canossa.

ma.mu.