Basket Divisione Regionale 1. Montemurlo in testa, Valbisenzio ko

Luci e ombre nella prima giornata di ritorno per le nostre squadre impegnate in Divisione Regionale 1. Sorride la Montemurlo Basket, che grazie al successo al cardiopalma ottenuto per 65-64 contro Lucca Sky Walkers riesce a conservare il primato in classifica nel girone A con 26 punti e si prepara allo scontro diretto con Basket Calcinaia. Gara più complicata del previsto per i montemurlesi, che partono decisamente a rilento e chiudono il primo quarto sotto 15-19. Nella seconda parte del secondo quarto arriva un parziale riscatto dei padroni di casa, che all’intervallo lungo sono avanti 35-32. La sosta negli spogliatoi sembra rinvigorire i leoni biancorossi, che iniziano forte, ma poi subiscono un pesante ritorno dei lucchesi. Si va all’ultimo break con Montemurlo sotto di una lunghezza (49-50). La gara si fa tosta nell’ultimo quarto ed è decisivo l’ultimo canestro di Vettori per la Montemurlo Basket. Le cattive notizie arrivano invece dal Cmb Valbisenzio, sconfitto per 88-82 in casa di Galli San Giovanni Valdarno.