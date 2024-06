Basket. Europei dei piccoli Stati, un successo e un ko per i titani

Bilancio di una vittoria e una sconfitta per San Marino dopo le prime due giornate agli Europei dei Piccoli Stati in corso di svolgimento ad Andorra. Dopo la gran partita di martedì sera, un significativo 68-63 con Andorra, i giocatori di coach Valentini devono cedere 52-92 alla strapotenza di Malta. Oggi, alle 17, ultima sfida del girone con Gibilterra, poi le semifinali. All’esordio i biancocelesti sono partiti forte ma poi Andorra è restata quasi sempre davanti, anche senza margini enormi. La lunga rincorsa si completa col pari a 53 all’inizio dell’ultimo quarto. Poi si scaviglia Ugolini, ma San Marino gioca con grande energia e passa avanti. La giocata decisiva a 1’14’’ dalla sirena, con la tripla da nove metri di Macina a firmare il +4 (64-60). Andorra prova a rientrare con una tripla a 20’’ dalla fine, ma Moretti e Macina chiudono dalla lunetta (68-63). Il tabellino di San Marino: Macina 25 (3/6, 4/7), Riccardi (0/1, 0/2), Moretti 12 (3/10, 0/2), Ugolini 6 (3/9, 0/2), Botteghi 10 (5/10, 0/1), Cadiman 12 (4/8, 1/3), Guida 1, Borello, Zanotti 2 (1/2), Fiorani (0/1 da tre), Mularoni ne. All.: Valentini.

Poca storia nel secondo match, con Malta a scappare via nel primo quarto grazie a cinque triple (23-8 al 10’) e poi ad allargare ulteriormente il margine grazie al 2.30 Deguara, autore di 26 punti e 14 rimbalzi in 14 minuti. Dominio maltese a rimbalzo e primo tempo che indirizza la gara (46-17). Di ritorno dagli spogliatoi San Marino, senza Ugolini, tiene bene il campo ma non torna mai sotto i 20 di margine. Finisce 52-92. Il tabellino: Macina 11 (4/5, 1/6), Borello (0/1), Moretti 7 (2/6, 1/6), Fiorani 7 (1/3, 1/4), Botteghi 6 (2/6, 0/1), Guida 2 (0/1, 0/2), Mularoni 4 (2/4), Zanotti 3 (0/1, 1/5), Cadiman 10 (3/8, 1/4), Riccardi 2 (1/2, 0/3), Ugolini ne. All.: Valentini.