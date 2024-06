Basket. La Pontremoli vince il torneo in ricordo di Leonardo Costi

Alla Polisportiva Pontremoli il primo memorial "Leonardo Costi", il torneo riservato agli under 17 organizzato dalla Pallacanestro Audax per ricordare l’indimenticato giocatore e allenatore deceduto nella scorsa primavera. Quattro le squadre partecipanti: Massa, Pietrasanta, Pontremoli e Audax. Nelle semifinali il Pontremoli si è imposto sulla Pallacanestro Massa per 53-48, mentre i gialloazzurri dell’Audax hanno avuto la meglio sul Pietrasanta per 61-52. Nella finalina per il terzo posto Massa ha piegato il Pietrasanta 84-42, mentre il Pontremoli ha asfaltato l’Audax 80-58. Lorenzo Spagnoli del Pontremoli è stato premiato come miglior realizzatore del torneo con 50 punti segnati. Quella di Costi è stata una vita passata sotto canestro dove era immarcabile. Ruolo pivot da 192 centimetri, Costi aveva iniziato come esterno ma poi quel gancio micidiale lo aveva portato a giocare sotto canestro. Ha giocato con Amatori, Carrara Basket e Audax, ed è stato un’icona del basket carrarese, che in serie B ha sfiorato la promozione in A.

ma.mu.