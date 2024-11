Basket serie B Nazionale: la Rucker San Vendemiano si dimostra più forte. L’Andrea Costa s’inceppa . Si ferma a 5 la scia vincente

RUCKER SAN VENDEMIANO

85

UP ANDREA COSTA IMOLA

67

RUCKER: Zacchigna 7, Antelli 10, Tadiotto 5, Gluditis 23, Fabiani 12, Dalla Cia, Preti 17, Cacace 11, Oxilia ne, Visentin ne, Faoro ne. All. Aniello.

IMOLA: Fazzi 7, Restelli 7, Toniato 10, Filippini 7, Klanjscek 14, Chiappelli 14, Martini 6, Fea, Sanguinetti 2 , Pavani ne. All. Angori.

Arbitri: Andretta e Zuccolo.

Note: parziali 24-19; 50-37; 67-53. Tiri liberi: 14/21, 9/12. Tiri da due: 19/28; 17/28. Tiri da tre: 11/36; 8/35. Rimbalzi: 44 (33+11); 31 (25+6).

Si ferma al Prealpi San Biagio Arena la striscia dell’Andrea Costa. Dopo la palla a due i primi minuti sono in equilibrio con le squadre che si scambiano i complimenti. I padroni di casa sono guidati dal bomber Gluditis che scalda la mano dall’arco, mentre per Imola è Chiappelli a trovare canestri pesanti. Il botta e risposta prosegue serrato: al 10’ la Rucker è avanti sul 24-19. Nel secondo periodo le percentuali di San Vendemiano si confermano elevate, con la squadra di Aniello che prova ad allungare nel punteggio: Imola replica con Toniato e Filippini, mentre l’atteso Klanjscek spara a salve dall’arco. La Rucker ne approfitta e punto dopo punto raggiunge la doppia cifra di vantaggio.

Di ritorno sul parquet la situazione non cambia: Imola cerca con veemenza di tornare a contatto, mentre San Vendemiano è brava nel fermare sul nascere ogni tentativo di rimonta. L’Andrea Costa con Chiappelli torna sotto trovando anche i punti di Klanjscek. L’inerzia cambia da una parte all’altra, ma la Rucker replica colpo su colpo: Fabiani, Preti e Cacace si aggiungono a Gluditis. Nell’ultimo periodo San Vendemiano parte forte e arriva oltre i 20 punti di vantaggio chiudendo di fatto i conti. Imola prova a non mollare fino alla fine, ma il disavanzo si rivela troppo ampio per essere colmato.