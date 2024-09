Battuta la Massese per 4-3. Poker del Camaiore. Ma che paura nel finale

Camaiore

4

Massesse

3

CAMAIORE: Costa, Borgia, Bologna (63’ Kthella), Granaiola, Zambarda (27’ Zavatto) (43’ Anzilotti), Velani, Cornacchia (55’ Belli), Amico, Chiaramonti, Da Pozzo, Bacci (76’ Nardi). All. Cristiani.

MASSESE: Marinai, Mapelli, Quilici, Brizzi (57’ Cecilia), Andrei, Nicolini (51’ Goh), Favret (62’ Nannipieri), Costanzo, Buffa, Anich (71’ Vignali), Lorenzini. All. Pisciotta.

Arbitro: Ventrone di Roma

RETI: 9’ Da Pozzo, 16’ Chiaramonti (rigore), 45’ Chiaramonti, 46’ Bacci, 61’ Favret, 63’ Buffa, 84’ Nannipieri.

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Buffa, Graniola, Nicolini, Belli, Chiaramonti.

CAMAIORE - Il camaiore vince per 4-3 contro la Massese una gara a dir poco folle per come si è dipanata. Infatti, sino al 46’ sembrava tutto facile per i padroni di casa autori della gara perfetta: quattro tiri, quattro gol di cui due di pregevole fattura. Poi, un po’ il doppio infortunio in rapida sequenza dei due centrali Zavatto e Zambarda, i due gol subiti nel girono di un minuto hanno fatto si che il Camaiore perdesse gran parte delle proprie certezze. Merito alla Massese che non hai mai mollato neppure sul 4-0, nel secondo tempo i bianconeri sono stati assai più concreti, tanto da sfiorare una clamorosa rimonta. Partita dai ritmi serrati che chiude la prima frazione con un secco 3-0 per i padroni di casa. Inizia il secondo tempo, e Bacci trova l’angolo alto per il 4-0, la partita sembra chiusa. Intanto, Pisciotta fa entrare un’altra punta Goh, e riesce così ad allargare la difesa del Camaiore. Al 61’ il destro di Favret dal limite per il 4-1 sembra il classico gol della bandiera. Al 63’ al termine di un’azione convulsa, Buffa trova il tocco per il 4-2. Al 84’ il sinistro velenoso di Nannipieri che vale il 4-3 regala un intenso finale. Salta la mediana su entrambi i fronti, si gioca spesso in uno contro uno, il Camaiore soffre ma porta a casa una vittoria che pesa in classifica e per il morale al termine di una gara in cui è successo di tutto, infortuni in serie compresi.

Andrea Bazzichi