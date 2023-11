Baumgartner d’argento: è storia

L’equipaggio del Quattro azzurro torna sul podio della Coppa del Mondo di bob. Il ’poker’, composto da Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, a diciotto anni di distanza dal terzo posto conquistato da Simone Bertazzo a Lake Placid, riscrive la storia del bob azzurro. Baumgartner è secondo nella seconda gara disputata nell’impianto olimpico di Yanqing, in Cina, e rimane alle spalle del solo tedesco Johannes Lochner, plurititolato della disciplina, per 31 centesimi, mentre precede il campione olimpico in carica, Francesco Friedrich, per un centesimo, e tanto basta. Realizzando in entrambe le run il terzo tempo di manche, Baumgartner si è ritrovato così al secondo posto che rappresenta, oltre al suo miglior risultato in carriera, anche il primo podio in Coppa del mondo della nuova era del bob azzurro.