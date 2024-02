Benedetta Pilato, bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto a Doha

Doha (Qatar), 18 febbraio 2024 – Quattro Mondiali, quattro podi. Quattro volte Benedetta Pilato, che ieri ha regalato l’ennesima medaglia all’Italia

E’ bronzo nei 50 rana ai Mondiali di nuoto, in corso a Doha. Si tratta del quarto podio iridato, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia del nuoto azzurro, per la 19enne tarantina, che ha terminato la finale odierna con il crono di 30"01. Buona gara per l’atleta che si allena all’ombra della Mole Antoneliana: partenza al top, ma poi risente della brillantezza delle avversarie.

Pilato ha portato a casa la medaglia numero dieci per l'Italia in questa edizione del Mondiale. Oro per la regina Ruta Meilutyte (29"40), al terzo titolo iridato consecutivo. Argento per la cinese Qlanting Tang (29"51).

"Una medaglia di continuità”

"Sono contenta, questa medaglia conferma una continuità. Mi dispiace di non essere magari ai miei livelli top, ma oggi sapevo che l'importante era la medaglia e non tanto il tempo – ha detto l’azzurra a Rai Sport -. ci sono stati dei riscontri diversi da quello che faccio in allenamento, adesso ci sarà tempo per capire cosa aggiustare”.